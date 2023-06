Acieg e Governo de Goiás viajam à China em busca de negócios

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg), Rubens Fileti, e o Vice-Governador de Goiás, Daniel Vilela, lideram uma delegação de empresários goianos em uma viagem à China nesta quinta-feira, 08. O objetivo dessa viagem é buscar investimentos para o estado e fortalecer as relações que já existem há mais de 30 anos com os chineses.

Em 1993, uma missão liderada pelo então Governador do Estado, Maguito Vilela, e o presidente da Acieg, Erival Bueno, abriu as portas para um grande volume de investimentos chineses que impulsionaram a economia de Goiás.

Nessa viagem, a intenção é concretizar as expectativas positivas nesse período de recuperação pós-pandemia. A China é o maior comprador dos produtos de Goiás e tem um enorme potencial para impulsionar ainda mais o crescimento econômico do estado.

O roteiro da missão comercial e a composição da delegação foram apresentados ao Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em uma reunião no Palácio das Esmeraldas na última segunda-feira, 05.

Os 29 membros da delegação goiana têm interesses diversos e correspondem a diferentes setores de negócios, mas todos estão empenhados em fortalecer a imagem de Goiás para o mundo. Além do presidente Rubens Fileti, a comitiva da Acieg inclui o vice Thiago Falbo e o diretor de Comunicação Leandro Coutinho.