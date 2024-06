Adriana Accorsi reúne mulheres da carreira jurídica em almoço

Nesta sexta-feira (28), um almoço especial no Restaurante Árabe promete reunir um grupo seleto de mulheres de carreira jurídica com a deputada federal delegada Adriana Accorsi, pré-candidata do PT à Prefeitura de Goiânia.

O evento, organizado por adesão, visa criar uma conexão direta entre a parlamentar e profissionais de diversas áreas do direito, proporcionando uma oportunidade única para que essas mulheres possam conhecer melhor a trajetória e o trabalho de Accorsi.

O encontro contará com a presença de desembargadoras, juízas, promotoras, advogadas, além de delegadas, escrivãs e agentes de polícia. A diversidade das participantes reflete a importância do evento, que busca fortalecer a rede de apoio e colaboração entre mulheres que atuam em diferentes frentes da justiça.

A organização do almoço ficou a cargo das advogadas Anna Raquel, Glaucia Teodoro, Valentina Jungmann e Aletheia Woyames, que destacaram a importância de promover espaços de interação e troca de experiências entre mulheres de destaque na área jurídica.