Adriana acionará Conselho de Ética da Câmara contra Mofatto

A deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO) entrará com representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra a colega Magda Mofatto (PL-GO). A informação foi confirmada hoje cedo pela assessoria da deputada petista. A decisão se deu depois de a petista ter tido o acesso barrado a uma reunião da CPI do MST realizada na cidade de Hidrolândia, na manhã de ontem.

Uma mulher, identificada como assessora da deputada bolsonarista, barrou a entrada da petista. Posteriormente, o acesso foi liberado. Mais tarde, ainda na segunda-feira, a assessoria de Mofatto disse que a petista não havia sido barrada, apesar das imagens mostrarem o contrário.

“Preciso deixar registrado que não me intimida esse tipo de comportamento truculento e antidemocrático. Entrei minutos depois, porque não aceito e não admito a exclusão e o silenciamento! Sigo na diligência acompanhando tudo de perto!”, afirmou Adriana Accorsi em suas redes sociais.

Depois da reunião, houve visita ao acampamento Dona Neura, na Fazenda São Lucas, do Incra, ocupada por famílias ligadas ao MST.