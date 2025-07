Aeronave cai em rio próximo a posto dos bombeiros em São José dos Bandeirantes

Uma aeronave modelo ultraleve anfíbio caiu no rio Araguaia, nas proximidades do Posto Operacional do Corpo de Bombeiros em São José dos Bandeirantes (GO), na manhã desta quinta-feira (11). A aeronave era pilotada por um homem que estava sozinho e saiu ileso do acidente.

Segundo relato do piloto, um dos trens de pouso — do lado direito — apresentou acúmulo de água. Durante um voo em baixa altitude, com destino a um acampamento onde estava hospedado, o ultraleve perdeu estabilidade, pendeu para a direita e caiu na água.

O piloto utilizava colete inflável de emergência e não sofreu ferimentos. Ele conseguiu sair da aeronave e se manter seguro até o resgate.

Uma força-tarefa com 10 militares do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para a operação de resgate, utilizando bote, moto aquática e canoa com motor de popa. A aeronave foi rebocada até a margem do rio e deixada sob responsabilidade do proprietário.

O incidente não causou danos a terceiros e não houve registro de vazamento de combustível no local.

