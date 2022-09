Aeroporto Internacional de Goiânia alerta sobre a utilização de raio laser contra aeronaves

Pode até parecer inofensivo, mas, o uso indevido de ponteiras de raio laser contra a cabine de aeronaves expõe a segurança da operação aérea. Em geral, grande parte das ocorrências são em momentos de baixa altitude e que necessitam de total empenho e atenção dos pilotos, tanto para os instrumentos quanto para as referências em solo. Desde a assunção da CCR Aeroportos, em março deste ano, foram contabilizadas três notificações de feixe de luz de raio laser nas cabines dos aviões no Aeroporto Internacional de Goiânia.

“A prática traz sérios riscos à aviação, principalmente em fases mais críticas, como a aproximação final para o pouso. Desde que a CCR Aeroportos assumiu a administração do aeroporto, vem trabalhando continuamente para garantir maior segurança nas operações aeroportuárias, mas, nesta situação, além da atuação da Concessionária, é necessário a conscientização da população para que não tenha esse tipo de atitude” pontua Rodrigo Côrtes, gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia.

De acordo com o CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o uso indevido de ponteiras de raio laser contra cabines de aeronaves é risco potencial para as operações aéreas. Entre os problemas mais recorrentes estão o ofuscamento e a cegueira momentânea, além do comprometimento da atenção dos pilotos para realizarem manobras de segurança durante o pouso e a decolagem. Em casos mais graves, o feixe de luz também pode causar lesões e queimaduras na retina do piloto.

Vale ressaltar que, conforme o Código Penal, Art. 261, expor a perigo aeronave ou praticar qualquer ato que possa impedir ou dificultar a navegação aérea é crime, com pena de dois a cinco anos de prisão.