As novas diretorias da Associação Goiana de Municípios (AGM) e da Federação Goiana de Municípios (FGM) tomam posse em cerimônia conjunta nesta terça-feira (22), às 16h, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O evento contará com a participação do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), prefeitos de todas as regiões do estado e lideranças políticas.

Na AGM, o prefeito de Hidrolândia, José Délio Júnior (UB), assume a presidência da entidade para o biênio 2025/2026. Ele foi eleito por aclamação em janeiro, em chapa única intitulada “AGM Forte”, com apoio expressivo dos gestores municipais. Já na FGM, quem toma posse é o prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar (MDB), eleito neste mês com mais de 90% dos votos válidos para um mandato de quatro anos (2025–2029).

Antes mesmo de assumirem seus respectivos cargos, José Délio e Paulo Vitor já encabeçaram algumas missões e protagonizaram uma caravana de quase 180 prefeitos rumo a Salvador para prestigiarem o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (UB). Eles substituíram, respectivamente, Carlão da Fox (UB), ex-prefeito de Goianira, e Haroldo Naves (MDB), ex-prefeito de Campos Verdes de Goiás.

Ambos os presidentes destacaram o compromisso com o fortalecimento do municipalismo goiano e a necessidade de união entre os gestores. José Délio prometeu uma gestão próxima dos prefeitos e defendeu a criação de diretorias regionais dentro da AGM para ampliar o diálogo. Já Paulo Vitor agradeceu a confiança dos colegas e convocou os gestores para a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em maio.