Agora Tem Especialistas leva médicos e exames para todo o Brasil

Com o objetivo de reduzir filas no Sistema Único de Saúde, o governo federal lançou o programa Agora Tem Especialistas, que já está em vigor. A iniciativa regulamentada por portaria do Ministério da Saúde vai ampliar o acesso da população a médicos especialistas, exames e cirurgias, inclusive oncológicas. Além disso, a medida busca usar toda a capacidade da rede pública e privada, com atendimentos em clínicas, hospitais e unidades móveis.

Entre as ações previstas, estão mutirões, carretas com serviços especializados e reforço à telessaúde. Acima de tudo, o programa também estrutura o diagnóstico precoce de câncer e cria condições para que pacientes recebam tratamento no tempo certo. Para isso, o Agora Tem Especialistas contará com o Super Centro Brasil de Diagnóstico, além da entrega de 121 aceleradores lineares até 2026, com capacidade para atender mais de 72 mil pacientes por ano.

Outra frente importante da iniciativa é o credenciamento de clínicas e hospitais privados para atendimento direto à população, com foco em regiões mais vulneráveis, como comunidades indígenas, quilombolas e áreas de difícil acesso. Também será permitida a troca de dívidas por atendimento: empresas poderão compensar débitos com a União ao oferecer serviços de saúde pelo SUS, o que deve aumentar ainda mais a oferta.

A digitalização da saúde pública também ganhará força com o uso do SUS Digital e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que vão monitorar em tempo real os dados assistenciais e o desempenho regional. Desde já, pacientes que utilizam o programa recebem atualizações pelo aplicativo Meu SUS Digital, o que garante mais transparência e comunicação com os usuários.

Por fim, o programa prevê a formação e contratação de novos médicos. Serão 3.500 bolsas oferecidas, sendo 3 mil para residentes e 500 para médicos especialistas que irão atuar de forma imediata no SUS, com foco em regiões desassistidas. O Agora Tem Especialistas representa, então, uma das maiores mobilizações já realizadas para garantir saúde especializada com qualidade e acesso para todos os brasileiros.