Ainda usa o RG antigo? Veja quando pedir a nova Carteira de Identidade Nacional

Quem ainda usa o antigo RG não precisa entrar em uma corrida para trocar o documento. A carteira atual permanece válida em todo o Brasil até 28 de fevereiro de 2032. Somente a partir de 1º de março daquele ano a nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória.

Até lá, a população poderá fazer a substituição gradualmente. O novo documento já pode ser solicitado em Goiás, e a emissão da primeira via é gratuita.

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida pela sigla CIN, utiliza o número do CPF para identificar o cidadão. Na prática, os diferentes números de RG expedidos pelos estados deixam de existir e dão lugar a um único registro válido em todo o país.

O modelo foi criado para dificultar falsificações e evitar que uma pessoa utilize números diferentes para cometer fraudes. A carteira também apresenta QR Code e pode ser acessada digitalmente pelo aplicativo GOV.BR após a emissão da versão física.

Até quando vale cada documento?

O RG antigo poderá ser usado até 28 de fevereiro de 2032, mas documentos muito danificados, com fotografia que já não permita reconhecer o titular ou com dados desatualizados podem causar problemas de identificação antes desse prazo.

Já a validade da nova CIN muda conforme a idade:

Crianças com até 11 anos: cinco anos;

Pessoas entre 12 e 59 anos: dez anos;

Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.

As datas são contadas a partir do momento em que o novo documento é expedido. Portanto, uma pessoa que emitiu a carteira aos 59 anos terá validade de dez anos, ainda que complete 60 durante esse período.

O que levar ao Vapt Vupt

Para solicitar a nova identidade em Goiás, o cidadão precisa apresentar certidão original de nascimento ou casamento. Quem se divorciou deve levar a certidão com a averbação correspondente. Também é necessário apresentar comprovante de endereço.

Antes de comparecer ao atendimento, vale conferir se as informações do CPF são iguais às que aparecem na certidão. Divergências de nome, filiação ou data de nascimento podem impedir a emissão até que o cadastro seja corrigido.

O atendimento presencial deve ser marcado antecipadamente pelo site do Vapt Vupt, pelo Portal Expresso ou pelo aplicativo Expresso Goiás. Na plataforma, o usuário escolhe a unidade, a data e o horário disponíveis.

Dá para pedir sem agendamento?

Em determinadas situações, sim. O aplicativo Expresso possui uma modalidade simplificada que reaproveita a fotografia, a assinatura e os dados biométricos do documento anterior.

O serviço pode atender pessoas com mais de 16 anos que tenham cadastro biométrico e documento expedido em Goiás nos últimos cinco anos, desde que não tenham mudado o nome, o estado civil ou outras informações pessoais.

Depois de concluir a solicitação, o cidadão recebe um aviso quando a carteira estiver pronta e vai à unidade selecionada somente para retirá-la. No momento da entrega, deverá apresentar a certidão utilizada anteriormente ou uma versão atualizada sem alterações cadastrais.

A primeira emissão da CIN é gratuita. Se o pedido for de segunda via, o Governo de Goiás cobra uma taxa de R$ 42,20. O boleto precisa ser pago em até sete dias corridos para que a solicitação não seja cancelada.

Leia mais: