Buscas por dois desaparecidos após naufrágio no Rio Paranaíba continuam em Corumbaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) segue, nesta sexta-feira (28), com as buscas por duas pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, no Sul de Goiás. Até o momento, nem a embarcação nem as duas vítimas foram localizadas.

A operação, iniciada após o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (26), ganhou reforço nesta sexta. Além das equipes que já atuavam na região, uma equipe da Marinha e uma nova embarcação da Polícia Civil foram incorporadas às buscas.

O acidente aconteceu por volta das 16h, quando três amigos, todos moradores de Caldas Novas, pescavam no rio. Segundo o relato do sobrevivente, a embarcação foi atingida por uma forte onda enquanto o grupo seguia em direção à localidade conhecida como Casa Bonita, onde pretendia buscar abrigo devido às condições climáticas adversas. No momento do naufrágio, havia registro de ventos intensos na região.

Um dos ocupantes conseguiu sobreviver ao acidente. Ele utilizava colete salva-vidas e permaneceu flutuando ao se agarrar a uma caixa térmica. Arrastado pela correnteza e pelo vento, conseguiu chegar à margem e caminhou até uma fazenda, onde pediu ajuda.

Os outros dois ocupantes, um policial civil e um servidor dos Correios, continuam desaparecidos.

Operação reúne diferentes forças

As buscas começaram ainda na noite de quarta-feira, quando o 9º Batalhão Bombeiro Militar (9º BBM), de Caldas Novas, enviou uma equipe de salvamento para realizar os primeiros levantamentos.

Na manhã seguinte, a partir das 6h, as equipes náuticas iniciaram as buscas pelo lago. Durante a operação, alguns pertences dos pescadores foram encontrados flutuando, mas não há, até o momento, localização das vítimas ou da embarcação.

A força-tarefa reúne cerca de 10 bombeiros militares, 16 policiais civis e seis policiais militares, além do apoio da Prefeitura de Corumbaíba, pescadores e fazendeiros da região.

Também são utilizados embarcações, viaturas, drones e um helicóptero da Polícia Civil. Com o reforço da Marinha e de uma nova embarcação da Polícia Civil, as equipes ampliam a área de atuação na tentativa de localizar os desaparecidos.

Segundo os Bombeiros, as buscas permanecem de forma ininterrupta, com emprego dos recursos disponíveis.