Cidades

Buscas por dois desaparecidos após naufrágio no Rio Paranaíba continuam em Corumbaíba

Até o momento, nem a embarcação nem as duas vítimas foram localizadas


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 28/08/2026 - 13:17

Desaparecidos Rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) segue, nesta sexta-feira (28), com as buscas por duas pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, no Sul de Goiás. Até o momento, nem a embarcação nem as duas vítimas foram localizadas.

A operação, iniciada após o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (26), ganhou reforço nesta sexta. Além das equipes que já atuavam na região, uma equipe da Marinha e uma nova embarcação da Polícia Civil foram incorporadas às buscas.

O acidente aconteceu por volta das 16h, quando três amigos, todos moradores de Caldas Novas, pescavam no rio. Segundo o relato do sobrevivente, a embarcação foi atingida por uma forte onda enquanto o grupo seguia em direção à localidade conhecida como Casa Bonita, onde pretendia buscar abrigo devido às condições climáticas adversas. No momento do naufrágio, havia registro de ventos intensos na região.

Um dos ocupantes conseguiu sobreviver ao acidente. Ele utilizava colete salva-vidas e permaneceu flutuando ao se agarrar a uma caixa térmica. Arrastado pela correnteza e pelo vento, conseguiu chegar à margem e caminhou até uma fazenda, onde pediu ajuda.

Os outros dois ocupantes, um policial civil e um servidor dos Correios, continuam desaparecidos.

Operação reúne diferentes forças

As buscas começaram ainda na noite de quarta-feira, quando o 9º Batalhão Bombeiro Militar (9º BBM), de Caldas Novas, enviou uma equipe de salvamento para realizar os primeiros levantamentos.

Na manhã seguinte, a partir das 6h, as equipes náuticas iniciaram as buscas pelo lago. Durante a operação, alguns pertences dos pescadores foram encontrados flutuando, mas não há, até o momento, localização das vítimas ou da embarcação.

A força-tarefa reúne cerca de 10 bombeiros militares, 16 policiais civis e seis policiais militares, além do apoio da Prefeitura de Corumbaíba, pescadores e fazendeiros da região.

Também são utilizados embarcações, viaturas, drones e um helicóptero da Polícia Civil. Com o reforço da Marinha e de uma nova embarcação da Polícia Civil, as equipes ampliam a área de atuação na tentativa de localizar os desaparecidos.

Segundo os Bombeiros, as buscas permanecem de forma ininterrupta, com emprego dos recursos disponíveis.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

Leia também

Ainda usa o RG antigo? Veja quando pedir a nova Carteira de Identidade Nacional
Cidades

Ainda usa o RG antigo? Veja quando pedir a nova Carteira de Identidade Nacional

28/08/2026
Morango cravejado vira nova febre nas redes e movimenta confeitarias pelo país
Cidades

Morango cravejado vira nova febre nas redes e movimenta confeitarias pelo país

28/08/2026
Festa do Leite movimenta Ouroana, em Rio Verde, com três dias de atrações
Cidades

Festa do Leite movimenta Ouroana, em Rio Verde, com três dias de atrações

28/08/2026
Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios
Cidades

Goiânia alcança 2º lugar no Centro-Oeste em ranking de competitividade dos municípios

27/08/2026
Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos
Cidades

Avião sai da pista no Santos Dumont e provoca cancelamento de voos

27/08/2026
Forbes mostra os 10 mais ricos do Brasil; dados do IBGE e Ipea revelam que a riqueza tem cor
Brasil

Forbes mostra os 10 mais ricos do Brasil; dados do IBGE e Ipea revelam que a riqueza tem cor

28/08/2026
Ainda usa o RG antigo? Veja quando pedir a nova Carteira de Identidade Nacional
Cidades

Ainda usa o RG antigo? Veja quando pedir a nova Carteira de Identidade Nacional

28/08/2026
Mais de mil postos clandestinos têm CNPJ bloqueado em ofensiva contra o PCC
Brasil

Mais de mil postos clandestinos têm CNPJ bloqueado em ofensiva contra o PCC

28/08/2026
Goiás amplia prazo para empresas se adequarem à integração dos meios de pagamento
Economia e Negócios

Goiás amplia prazo para empresas se adequarem à integração dos meios de pagamento

28/08/2026
Pesquisa