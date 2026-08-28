Cidades

Festa do Leite movimenta Ouroana, em Rio Verde, com três dias de atrações

Evento integra as comemorações pelos 178 anos de Rio Verde e reúne música, gastronomia e encontro automotivo durante o fim de semana


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2026 - 10:15

Festa do Leite movimenta Ouroana, em Rio Verde, com três dias de atrações
(Imagem: Reproduzida com ajudar de IA)

O distrito de Ouroana recebe, entre esta sexta-feira (28) e domingo (30), mais uma edição da Festa do Leite. A programação faz parte das comemorações pelos 178 anos de Rio Verde e contará com três dias de atividades voltadas à comunidade, reunindo atrações musicais, gastronomia e lazer.

A abertura será realizada na sexta-feira, a partir das 20h. Além da programação musical, o público poderá participar de uma degustação especial de doces de leite, produto que representa parte da tradição e da produção da região.

A proposta é valorizar a identidade do distrito e aproximar moradores e visitantes por meio de uma programação ligada aos costumes locais. A Festa do Leite também busca dar visibilidade à produção de Ouroana, reforçando a importância do alimento que dá nome ao evento.

As atividades continuam no sábado (29), novamente a partir das 20h. A programação musical da noite terá apresentações de Henrique e Daniel e Lívia Dettes. Na abertura, na sexta-feira, o show será comandado por Ralf.

O encerramento acontece no domingo (30), com a Domingueira Automotiva. A atração começa às 10h e completa a programação do fim de semana, oferecendo uma opção de lazer para diferentes públicos.

A realização da Festa do Leite amplia as comemorações do aniversário de Rio Verde para o distrito e cria um espaço de encontro e confraternização entre a população. Durante os três dias, Ouroana deverá concentrar atividades que unem diversão e valorização das tradições locais.

Redação Tribuna do Planalto

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