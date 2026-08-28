Anápolis

Dor aguda e perda súbita da visão têm atendimento direto em Anápolis; veja onde ir

Centro Municipal da Visão recebe casos de urgência das 7h às 19h, enquanto consultas oftalmológicas comuns dependem de encaminhamento pelas UBSs


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2026 - 10:08

Oftalmologia - Prefeitura de Goiânia lança Mutirão de Oftalmologia com oferta de 4 mil vagas - Foto Alex Malheiros Aparecida atendimento Anápolis
(Foto: Reprodução)

Moradores que apresentarem dor ocular aguda, vermelhidão intensa, sensibilidade à luz ou redução repentina da visão podem procurar diretamente o Centro Municipal da Visão. A unidade oferece atendimento oftalmológico em Anápolis de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e recebe casos considerados urgentes sem necessidade de encaminhamento prévio por uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Integrado à rede municipal de saúde, o Centro Municipal da Visão concentra serviços voltados à avaliação, ao diagnóstico e ao cuidado com a saúde dos olhos. O acesso ao atendimento, entretanto, depende dos sintomas apresentados e da classificação do caso.

Pacientes que precisam de uma consulta oftalmológica comum devem procurar inicialmente uma UBS de Anápolis. Após a avaliação da equipe, caso seja identificada a necessidade de acompanhamento especializado, o pedido será encaminhado à regulação municipal. O setor ficará responsável por agendar a consulta no Centro Municipal da Visão.

Nos casos de urgência, o paciente pode ir diretamente à unidade durante o horário de funcionamento. Entre as situações atendidas estão corpo estranho superficial no olho, abrasão ou escoriação da córnea e trauma ocular contuso, físico ou mecânico, desde que não exista suspeita de perfuração ou rompimento do globo ocular.

Irritações agudas provocadas pela exposição a poeira, fumaça ou partículas também podem ser avaliadas no Centro Municipal da Visão. A unidade recebe ainda pacientes com conjuntivite acompanhada de sinais de maior gravidade ou quando houver dúvida no diagnóstico.

Outros sintomas que justificam a procura direta pelo serviço são dor ocular aguda, hiperemia — vermelhidão intensa dos olhos —, inflamações oculares agudas, fotofobia importante e inchaço repentino das pálpebras.

As queimaduras químicas nos olhos também são classificadas como urgência. Nessa situação, a orientação é realizar imediatamente uma irrigação abundante no primeiro ponto de atendimento antes do encaminhamento para a unidade especializada.

Pacientes com redução súbita da visão podem ser atendidos no local, desde que não apresentem sinais evidentes de trauma aberto, descolamento de retina ou outra condição de alta complexidade.

A orientação da rede municipal é que problemas sem sinais de urgência sejam avaliados primeiro em uma UBS. Essa etapa permite verificar a necessidade de acompanhamento com um especialista e encaminhar o pedido para a regulação.

Quando houver sintomas agudos, como dor intensa, irritação após contato com partículas, inflamação, sensibilidade acentuada à luz ou perda repentina da capacidade visual, o paciente deve procurar diretamente o Centro Municipal da Visão de Anápolis. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Redação Tribuna do Planalto

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