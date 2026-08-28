Cidades

Morango cravejado vira nova febre nas redes e movimenta confeitarias pelo país

Doce que mistura brigadeiro, chocolate branco e cristais de caramelo surge como evolução do “morango do amor” e ganha força entre confeiteiros


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 28/08/2026 - 14:06

Morango cravejado viraliza nas redes sociais e surge como nova tendência da confeitaria, com chocolate branco e caramelo crocante. Foto: Dhayane Marques

O universo da confeitaria ganhou um novo protagonista em agosto de 2026. O chamado “morango cravejado” começou a aparecer com força nas redes sociais e rapidamente se espalhou por perfis de confeiteiros e criadores de conteúdo, repetindo o movimento que transformou o “morango do amor” em febre no ano anterior.

A nova versão mantém a base que conquistou o público, mas aposta em textura e acabamento para se diferenciar. O morango fresco continua envolvido por brigadeiro branco, mas ganha uma camada final de chocolate branco misturado a pequenos pedaços de caramelo endurecido. O resultado é um doce com aparência marcante e contraste de texturas, com crocância externa e interior cremoso.

A ideia não tem autoria definida. Assim como outras tendências recentes da confeitaria, o morango cravejado surgiu da experimentação de profissionais e influenciadores, principalmente no Instagram e no TikTok. A proposta era simples: reinventar um produto que já tinha alta demanda, oferecendo algo visualmente novo e mais sofisticado.

Textura e estética como diferencial

O principal destaque da receita está no efeito “cravejado”. Diferente da casquinha lisa do morango do amor, o caramelo é preparado, endurecido e depois quebrado em pequenos cristais. Esses fragmentos são incorporados ao chocolate branco que envolve o doce, criando uma superfície irregular e crocante.

Além do impacto visual, o contraste de texturas se tornou um dos principais atrativos. A combinação entre fruta fresca, brigadeiro e caramelo crocante amplia a experiência sensorial e ajuda a explicar a rápida popularização do doce.

Oportunidade de negócio

Com a viralização, confeiteiros têm apostado na novidade como forma de ampliar o portfólio e aumentar a renda. Por exigir mais etapas no preparo, o morango cravejado tende a ter custo de produção mais elevado, o que também abre espaço para preços maiores na venda final.

A circulação de vídeos com passo a passo e variações da receita tem impulsionado ainda mais o interesse, criando um ciclo rápido de reprodução e adaptação em diferentes cidades.

Como é feito

A preparação segue três etapas principais:

  • O morango é envolvido em brigadeiro branco em ponto de enrolar
  • O caramelo é preparado com açúcar e corante vermelho, resfriado e quebrado em pequenos pedaços
  • A fruta é banhada em chocolate branco derretido misturado aos cristais de caramelo

Depois de frio, o doce ganha a textura característica que dá nome à tendência.

Ingredientes mais utilizados

  • Leite condensado
  • Creme de leite
  • Leite em pó
  • Morangos
  • Açúcar
  • Corante vermelho
  • Chocolate branco

Uma tendência que nasce digital

O morango cravejado reforça um padrão recente da gastronomia: tendências que surgem diretamente nas redes sociais e ganham escala em poucos dias. Com forte apelo visual e preparo relativamente acessível, o doce reúne elementos que favorecem a viralização e a rápida adoção pelo mercado.

Se o morango do amor dominou 2025, a versão cravejada mostra que ainda há espaço para reinvenção. E, pelo ritmo de compartilhamento, essa história ainda está longe de esfriar.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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