Alarme falso em joalheria provoca confusão no Shopping Flamboyant, em Goiânia

Um alarme falso de assalto gerou momentos de tensão no fim da manhã desta quinta-feira (30), no Shopping Flamboyant, em Goiânia. A confusão ocorreu em uma relojoaria de luxo, uma das lojas oficiais da marca Rolex no Brasil.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram funcionários deixando a loja com as mãos para o alto, acompanhados de policiais militares , o que intensificou o clima de apreensão entre os frequentadores do centro de compras. Apesar das imagens e da mobilização no local, até o momento não houve crime confirmado. Pouco tempo depois, a situação foi controlada e esclarecida como um alarme falso.

A Tribuna do Planalto entrou em contato com a administração do Shopping Flamboyant e aguarda posicionamento oficial sobre o ocorrido.