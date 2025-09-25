Alerta de golpe: golpistas se passam por assistentes sociais em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe envolvendo supostas visitas domiciliares de assistentes sociais. Os criminosos têm se apresentado em nome de um programa chamado “Vale Gás”, que não existe no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), não há qualquer ação em andamento relacionada à distribuição de benefícios desse tipo. As visitas oficiais realizadas pela Prefeitura têm caráter exclusivo: atualizar ou incluir famílias no Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta usada para acesso a programas sociais do Governo Federal.

A gestão municipal reforça que todas as equipes da Semasdh atuam de forma identificada. Os servidores utilizam coletes com o logotipo da Prefeitura e circulam em veículos oficiais. Além disso, durante as visitas, não é solicitado nenhum tipo de reconhecimento facial ou dado pessoal fora dos procedimentos previstos.

A orientação é que os moradores desconfiem de pessoas não identificadas que se apresentem em nome da Assistência Social e evitem fornecer informações ou documentos sem a devida comprovação de autenticidade. Em caso de suspeita, a recomendação é entrar em contato imediatamente com os canais oficiais da Prefeitura de Goiânia ou acionar os órgãos de segurança.

A população pode registrar ocorrências junto à Guarda Civil Metropolitana (GCM), pelo telefone 153, ou acionar a Polícia Militar, pelo 190. A Prefeitura destaca que a atenção da comunidade é essencial para evitar que golpes desse tipo façam novas vítimas.