Alunos da rede municipal participam de “Trilha Ambiental”, no Parque Campos Bernardes

AA gência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), realiza, nesta terça-feira, 13, o evento “Trilha Ambiental”, em alusão ao mês do Cerrado. Serão duas trilhas, às 8h e14h, respectivamente, com turmas do ensino fundamental da Escola Municipal José Alves Vila Nova.

O intuito da trilha com os profissionais do Núcleo de Educação Ambiental do Zoológico é proporcionar o contato direto das crianças com a natureza, com foco na experiência e aprendizado sobre a percepção e conscientização ambiental para um futuro melhor. Além de conhecer a flora existente do local, o público irá aprender sobre as nascentes, e conhecer um problema grave que ocorre no parque: o abandono de animais domésticos.

Segundo a Agetul, o aprendizado possibilita o conhecimento sobre a degradação ambiental, e consequentemente, o despertar da admiração e o respeito pela natureza. Para o presidente da agência, Valdery Júnior, esse tipo de programação é uma importante ferramenta para de educação ambiental.

“Nós queremos adultos mais conscientes sobre a preservação do meio ambiente, e para isso temos que desenvolver programações como essa. É uma maneira prática de estimular as crianças a crescerem com um olhar sustentável,” destacou.