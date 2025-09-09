search
Deputado Amauri Ribeiro estende bandeiras dos EUA e Brasil na Alego


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 17:08

Amauri Ribeiro
Foto: Reprodução TV Alego

O deputado Amauri Ribeiro (UB) foi o quarto a fazer uso da palavra durante o Pequeno Expediente da sessão ordinária desta terça-feira, 9, e aproveitou a oportunidade para estender a bandeira dos Estados Unidos na tribuna, juntamente com a bandeira do Brasil. Em seguida, ele criticou o processo do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a trama golpista e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Meu presidente está sendo julgado por um crime que ele não cometeu e que não aconteceu. Nunca houve golpe neste país, muito menos tentativa. Não houve apoio do Exército e nem uso de armas. Golpe foi soltar o maior ladrão da história, o Lula”, afirmou o parlamentar, se referindo ao julgamento do ex-presidente por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e outros crimes.

Ribeiro disse ainda que não tem vergonha em carregar a bandeira dos Estados Unidos que, segundo ele, são “quem luta por democracia e pune os canalhas ditadores desta nação”. “O PT diz que trazer essa bandeira para tribuna é vergonha, mas queimá-la não. Eles defendem bandidos, o Hamas e têm ladrões de estimação. Eu não”, declarou.

Pesquisa