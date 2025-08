Amauri Ribeiro leva bandeira dos EUA para o plenário da Alego

O deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil) levou uma bandeira dos EUA para o plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde discursou atacando o ministro do STF Alexandre de Moraes, por ter determinado a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com seu inseparável chapéu e uma gravata estilizada da bandeira do Brasil, Amauri chamou o ministro de “criminoso” e disse que quer vê-lo preso.

Amauri foi o terceiro a discursar durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, e aproveitou a oportunidade para afirmar que o Brasil passa por um momento de “vergonha internacional”. O parlamentar exibia bandeiras do Brasil e uma dos Estados Unidos estendida na tribuna governista, em apoio às medidas do presidente Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, principalmente os do agronegócio, segmento que o deputado representa. Ele é produtor rural em Piracanjuba, cidade da qual já foi prefeito, o que o cacifou a chegar à Alego.

“Homem tem que ter lado, isso de centro-esquerda ou centro-direita é errado. Para mim ou é certo ou é errado. Ou defende os princípios de direita ou é esquerda disfarçada. Falta apenas um voto para o pedido de impeachment do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, um homem sem mandato que vem destruindo o Brasil. Chega dessa vergonha”, frisou.

O parlamentar afirmou, ainda, que pessoas estão sendo presas pelo ministro do STF “sem terem cometido crime algum. Esse homem [Alexandre de Moraes] é o maior criminoso desta nação”, afirmou. Ele criticou, ainda, a prisão de ex-deputados por “crime de opinião”. “

Amauri acrescentou: “A última instancia do Brasil, agora, virou a primeira. Tudo quem julga é o STF. Prenderam um ex-presidente que não cometeu crime algum, que não foi julgado e sem nenhuma prova. O Brasil está perdendo o rumo. Não queremos Alexandre de Moraes só cassado, queremos ele preso pelos seus crimes e não só ele, também aqueles que resguardam o que ele faz”.

Por fim, Amauri deu parabéns ao deputado federal por São Paulo Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por sua postura em relação a sanções aos ministros da corte e comerciais. “Um homem de coragem, que tem lado. Já fui para cadeia por defender o que acredito e, por isso, virei político. E irei de novo, se preciso, para defender o Brasil”, finalizou.

