Anápolis está no pódio dos melhores índices de educação do estado

O ensino municipal público de Anápolis está no pódio dos melhores indicadores de educação do estado, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb) 2021, divulgado na última sexta-feira, 16. Nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) da rede municipal, Anápolis obteve 6,0 na pontuação, ficando à frente de outros grandes municípios do estado, como Goiânia, Jataí, Catalão e Aparecida de Goiânia.

O Ideb 2021 de Anápolis, assim como da grande maioria dos municípios brasileiros, evidenciou os impactos já previstos pela suspensão das aulas presenciais durante a pandemia da covid. Segundo o próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os dados foram colhidos no contexto da pandemia e não podem ser comparados com resultados dos demais períodos.

O impacto maior foi nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), que houve uma redução de 6,3 (Ideb 2019) para 6,0. Já nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), o indicador foi de 5,1 para 5,0. O Programa Educa Anápolis, criado no segundo semestre de 2021, desempenhou um papel fundamental para o resultado positivo conquistado em Anápolis.

“Apesar de todos os desafios e demandas por conta da pandemia, nossa avaliação contínua positiva e com grande destaque em Goiás. Isso só foi possível graças aos esforços da gestão municipal para manter a qualidade na educação pública com a criação do Educa Anápolis, em que os mais de 26 mil estudantes do ensino fundamental puderam acompanhar as aulas de maneira remota”, avalia a secretária municipal de Educação, Elizania de Freitas.

O principal medidor da qualidade do ensino brasileiro considera o indicador de rendimento escolar (calculado pelas taxas de aprovação dos estudantes em determinado ano) e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Estratégias

A gestão municipal tem colocado em prática várias ações que vão ao encontro das melhorias necessárias para uma educação pública com mais qualidade. Além do Educa Anápolis, que inicialmente possibilitou o acesso remoto dos estudantes e a não paralisação das aulas durante o isolamento, oferecendo agora a recomposição do ensino no contraturno escolar, muitos investimentos têm sido realizados na educação municipal, dentre eles a priorização de estratégias de ensino voltadas aos estudantes da alfabetização, por meio de formações de docentes e ampliação do núcleo de alfabetização, que busca identificar os maiores prejuízos no processo de aprendizagem, com vistas à superação das lacunas na aprendizagem.

O resultado positivo é também uma consequência da dedicação dos professores da rede, que não mediram esforços para que o ensino fosse levado a todos os estudantes, mesmo durante o período da pandemia. Para 2023, o município está em vias de aquisição de livros pedagógicos para toda a rede e também de um novo sistema unificado de ensino, a ser implantado em todas as unidades.