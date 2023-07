Aneel aprova reajuste de 2,35% nas contas de energia

A Aneel também determinou as tarifas de uso do sistema de transmissão pagas pelas usinas geradoras de energia e pelos consumidores. As tarifas tiveram reajuste médio de 12,9% para o segmento de consumo e 4,4% para as usinas. Os valores entram em vigência em 1º de julho até 30 de junho de 2024. Segundo a agência, o aumento se deve ao reajuste pela inflação, considerando o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e o IPCA, além da entrada de 23 novos empreendimentos no sistema de transmissão de energia, o orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e alterações no cronograma de obras.