Antônio Gomide lidera pesquisa para prefeitura de Anápolis

Se as eleições fossem hoje, o pré-candidato Antônio Gomide (PT) seria o próximo prefeito de Anápolis, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Serpes e encomendada pelo jornal e portal Contexto. O levantamento, realizado entre os dias 19 e 20 de fevereiro, mostra que Gomide tem 57,7% das intenções de voto.

Em segundo lugar, está Márcio Correa (MDB), com 8%, seguido pelo vice-prefeito Marcio Cândido (PSD), com 6,8%. Na quarta posição, o tucano Hélio Lopes (PSDB) aparece com 3%, mesmo percentual de Kim Abrão (Novo). Léo Batista (DC) atinge 1,7%, enquanto Rebeca Romero (MDB) tem 1,3%. Pelo PSOL, Eugênio Lourenço Dias tem 0,8%.

A pesquisa também simulou cenários com outros pré-candidatos. Com a inserção de nomes como o deputado estadual Amilton Filho (MDB), o vereador Lisieux Borges (PT), o ex-prefeito Pedro Sahium (PDT) e o vereador Leandro Ribeiro (PP), Gomide lidera com 47,4%, seguido por Amilton Filho, com 11% e Leandro Ribeiro com 6,3%.

No levantamento espontâneo, que é quando nenhum cenário é apresentado ao eleitor, Gomide também apresenta vantagem na liderança, chegando a 23,5%. Ele é seguido por Leandro Ribeiro, com 3,3%. Márcio Correa tem 1,2% e Márcio Cândido, 0,8%.

A pesquisa Serpes foi realizada com 601 eleitores anapolinos e tem margem de erro de 4% para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. O documento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número GO-01715/2024.