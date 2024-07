Aparecida celebra Dia Mundial do Rock com festival neste sábado

O Dia Mundial do Rock será celebrado no sábado, 13 de julho, a partir das 15h, no Anfiteatro Municipal de Aparecida de Goiânia. Com entrada franca, o evento contará com shows de bandas locais, exposições, loja retrô e sorteio de brindes.

Nomes conhecidos do pop rock goiano irão passar pelo palco do Anfiteatro. Entre eles, a banda Mr. Gyn, Nila Branco e Marco Antonini. A programação conta ainda com apresentação de bandas locais. Arvak , Wabbafeck, Dyatryb, Cassino 357, My Father is the Wall e Atma estão confirmadas.

Segundo a organização, uma praça de alimentação e um espaço kids, com brinquedos infláveis, também serão montados para atender as famílias amantes do rock.

“O Aparecida Rock é um evento que está se consolidando no calendário cultural de nossa cidade. Já realizamos outras edições e o balanço foi positivo. Nossa expectativa é oferecer entretenimento de qualidade e também promover as bandas de nossa cidade”, diz o secretário de Cultura, Marcos Alcântara.