Aparecida debate direitos das mulheres em conferência municipal

A 3ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres foi realizada nesta segunda-feira, 28 de julho, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia, com o objetivo de debater avanços, desafios e propostas para fortalecer os direitos das mulheres nas esferas municipal, estadual e federal. Promovido pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, o encontro contou com representantes do poder público, movimentos sociais e sociedade civil organizada.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas” e o subtema “Raízes de igualdade, frutos de justiça: o protagonismo das mulheres goianas pela democracia”, a conferência abordou três compromissos centrais: ampliar a democracia com participação ativa das mulheres, enfrentar desigualdades estruturais e garantir conquistas duradouras. As propostas discutidas serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.

A secretária Carolina Araújo destacou a importância do diálogo entre poder público e sociedade civil e apresentou ações da gestão como cursos de qualificação, programas sociais como Mães de Goiás e Goiás por Elas, além de serviços como atendimento nos CRAS e a futura DEAM 24 horas. A atuação é feita em articulação com o Ministério Público, Judiciário e parceiros como Sebrae.

Rede estruturada

A vereadora Camila Rosa ressaltou que o evento é essencial para levar políticas públicas até mulheres em situação de invisibilidade. Ela citou a mobilização das mulheres com endometriose como exemplo de como os movimentos sociais influenciam decisões públicas. A conferência contou com a presença de representantes do Judiciário, OAB-GO, Polícia Militar de Goiás, Guarda Civil Metropolitana e órgãos federais.

A empreendedora Maria Lúcia Ferreira afirmou que o evento reforça a importância da informação e do diálogo na luta por menos violência e mais direitos. A secretária Carolina Araújo finalizou destacando o compromisso da gestão municipal com políticas de proteção e acolhimento às mulheres.