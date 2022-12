Aparecida intensifica acesso ao diagnóstico do vírus HIV

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) vai intensificar a testagem para diagnóstico do vírus HIV neste mês de dezembro. Exames para identificação dessa e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s), como Sífilis e Hepatites B e C, serão ofertados a todos os pacientes que passarem por alguma unidade de saúde da rede municipal, de acordo com as possibilidades de cada local. A ação contempla a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e outras IST´s, conhecida como “Dezembro Vermelho”.

A testagem rápida para identificação das infecções também ocorrerá em laboratórios conveniados ao SUS. Todas as amostras de sangue coletadas nesses locais serão examinadas quanto à presença de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Além disso, a SMS vai distribuir materiais educativos nas unidades de saúde, relacionados à prevenção das IST´s, bem como realizar capacitação dos profissionais sobre a temática do Dezembro Vermelho. O Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante também continuará levando exames papa diversos pontos da cidade.

Conscientização e prevenção o ano todo

“A conscientização é o passo mais importante para prevenir o contágio pelo vírus HIV. Esse é um assunto que nunca deve ser abandonado pela saúde pública e, em Aparecida, durante todo o ano incentivamos a prevenção. No mês dedicado à temática, reforçamos esse trabalho aliado à intensificação da oferta de testes rápidos. O diagnóstico e o consequente tratamento reduzem a transmissão do vírus e melhoram a qualidade de vida das pessoas”, explica o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Ribeiro, destaca outras duas estratégias da SMS para prevenir a transmissão do HIV na cidade: “Nós colocamos à disposição da população as tecnologias mais avançadas para a prevenção da infecção pelo vírus, como uso de antirretrovirais na Profilaxia Pré-Exposição e Pós-Exposição. Também desenvolvemos ações específicas para populações-chaves, como trabalhadores do sexo, população privada de liberdade e usuários de álcool e outras substâncias. Os esforços não param”.

Estatística

De acordo com o Ministério da Saúde, de 1980 a junho de 2021, foram identificados 1.045.355 casos de AIDS no Brasil. Ainda de acordo com a pasta, desde o ano de 2012, observa-se uma diminuição de 35,7% na taxa de detecção da doença no país. “Em Aparecida, já foram notificados 2.841 casos de HIV/AIDS, desde 2007. Em 2021, foram registrados 388 casos. Neste ano, as notificações estão na casa dos 320 casos”, informa a coordenadora do Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais de Aparecida, Daniele Prates.

Testagem em Aparecida

Durante todo o ano, os testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites B e C são ofertados nas 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Aparecida, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Os moradores também podem realizar os exames no Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica no Centro de Especialidades, Jardim Boa Esperança. Nas unidades de urgência, eles são feitos por indicação profissional, a depender do caso do paciente. O tempo exigido para a execução dos testes rápidos, leitura e interpretação dos resultados é de, no máximo, 30 minutos. Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar os exames regularmente. No caso de gestantes, o exame deve ser feito na 1ª consulta do pré-natal, no 3º trimestre da gestação e no momento do parto.

Dezembro Vermelho

Em 27 de outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial de Saúde instituíram o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a Aids. No Brasil, a Lei 13.504 instituiu a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, o Dezembro Vermelho. A ação tem foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS.