Aparecida: PSB autoriza Panda a dar continuidade em pré-candidatura a prefeito

A direção nacional do PSB autorizou o vereador Willian Panda a prosseguir com sua pré-candidatura à prefeitura de Aparecida de Goiânia nas eleições de 2024. O movimento ganhou força após o atual prefeito, Vilmar Mariano (UB), ser informado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) de que não receberia apoio do partido para sua reeleição.

Panda anunciou nas redes sociais o encontro com a cúpula estadual do partido. “Sinal verde para continuarmos os diálogos de fortalecimento da nossa pré-candidatura à prefeitura de Aparecida”. Ele acrescentou que o presidente estadual do PSB, o ex-deputado federal Elias Vaz, também recebeu apoio para continuar com o projeto na cidade. “Nos próximos dias, anunciaremos novos apoiadores de diversos partidos”, destacou.

Panda tem defendido que pesquisas internas do partido indicam que seu nome é competitivo. “Temos condição real de fazer a disputa e chegar ao segundo turno”, afirmou o vereador em conversa com o colunista da Tribuna do Planalto, Domingos Ketelbey. “A candidatura será lançada porque temos uma votação expressiva em toda a cidade”, enfatizou.

Panda acredita que possui prestígio e que falta uma candidatura progressista competitiva em Aparecida. “Nossa cidade não pode retroceder a gestões ultrapassadas. O eleitor de Aparecida não vota no extremismo nem por ligação com candidaturas nacionais. Exigiremos propostas concretas para Aparecida. Qualquer discurso extremista será derrotado nas urnas”, concluiu.