Aparecida

Após anos de cobrança, recuperação do Parque Colina Azul começa em breve; saiba quando

Primeira etapa será limitada à limpeza da área; prefeitura prevê drenagem, iluminação e novos brinquedos, mas não informou custos nem prazo para concluir a reforma


Por Carlos Nathan Sampaio em 26/08/2026 - 10:09

Após anos de cobrança, recuperação do Parque Colina Azul começa em breve saiba quando
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou para a próxima segunda-feira (31) o início da recuperação do Parque Colina Azul, uma reivindicação antiga de moradores e comerciantes da região. Apesar do anúncio, os trabalhos começarão apenas pela limpeza interna e preparação do terreno. Ainda não foram divulgados o valor do investimento nem o prazo para conclusão das obras.

A limpeza ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Somente depois da retirada de lixo, entulho e outros resíduos deverão começar as intervenções estruturais previstas no projeto.

A proposta inclui a implantação de galerias pluviais, instalação de novos postes de iluminação, substituição dos brinquedos infantis e reorganização do entorno. O muro que atualmente cerca parte da área deverá ser retirado e substituído por um gradil. A via próxima ao parque também deverá passar por intervenções, com adequação do meio-fio e criação de vagas de estacionamento.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) esteve no local na terça-feira (25), acompanhado de secretários e equipes técnicas. Segundo ele, a recuperação será viabilizada por meio de uma parceria com o Ministério Público, formalizada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Os detalhes do acordo, incluindo as obrigações de cada parte e o cronograma de execução, não foram apresentados durante o anúncio.

Na vistoria, Vilela chamou atenção para a quantidade de resíduos descartados irregularmente dentro do parque e cobrou a colaboração dos moradores após a recuperação.

“Olha como está isso aqui, tudo muito sujo. Nós estamos falando de dinheiro público. Vamos deixar arrumado, mas precisamos da colaboração de todos para que evitem descartes de entulho em área pública e também não joguem lixo nas ruas”, afirmou.

Comerciante há mais de 15 anos na região, o chaveiro Vinícius disse que a recuperação do espaço é aguardada há muito tempo pela comunidade. Moradores esperam que a intervenção permita a retomada do parque como área de lazer e ajude a aumentar a circulação de pessoas no entorno.

Embora a limpeza tenha data definida, a prefeitura ainda precisa esclarecer quando as obras estruturais efetivamente começarão. Também não foi informado se todas as intervenções anunciadas serão executadas simultaneamente ou divididas em novas etapas.

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