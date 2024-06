Após Bolsonaro lançar Fred Rodrigues, deputado cobra diálogo interno no PL e se lança pré-candidato

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (19), o deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PL) oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia e criticou a falta de comunicação interna no partido. O discurso ocorreu horas depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), lançar o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), na corrida ao Paço Municipal.

Prado, que obteve quase 15 mil votos na capital nas últimas eleições, ressaltou sua trajetória como vereador e delegado, além de ser o deputado do PL mais votado em Goiânia. “Tenho uma história de serviços prestados à cidade”, afirmou.

O parlamentar expressou descontentamento com a ausência de diálogo dentro do partido, especialmente em relação a decisões importantes. “Eu fiquei sabendo da definição pela imprensa. Não houve conversa entre a cúpula do partido. Sou o mais votado do partido e vou intensificar minha pré-candidatura”, declarou, mencionando a possibilidade de enfrentar a deputada federal Adriana Accorsi (PT) em um “duelo dos delegados”.

Prado afirmou que não recuará de sua candidatura, mesmo diante de rumores e movimentações políticas. “Já coloquei meu nome à disposição e não vou arredar o pé”, garantiu, reforçando seu compromisso com os eleitores e a participação no processo eleitoral de 2024.