Após dois anos, deve receber cerca de 5 milhões de fiéis

Dhayane Marques

“Uma emoção muito grande, muito grande, sabe? O tanto que o Divino Pai Eterno socorre a gente é compensador. Eu viajei doze horas de ônibus, sentada, estou com dor com o nervo ciático, mas me senti tão bem de poder chegar aqui, sou muito agradecida. Agradecida pelos milagres, tem nem como pedir mais”, contou Percília Rainha Rodrigues, de 66 anos, moradora de Brumadinho, Minas Gerais.

Assim como dona Percília, outros milhares de devotos devem comparecer, após dois anos, à tradicional Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno 2022, que acolhe romeiros de todo o país, que vão em romaria como forma de gratidão pelas graças alcançadas. Com o tema “Pai Eterno, fazei novas todas as coisas”, a estimativa é que neste ano a capital da fé de Goiás receba cerca de 5 milhões de fiéis.

“Depois de dois anos sem podermos celebrar a Romaria de forma presencial, somos tomados pelo sentimento de emoção e gratidão. Finalmente, vamos nos encontrar e, juntos, louvaremos ao Divino Pai Eterno. Rezar sozinho é bom, mas rezar com o irmão é melhor. Atravessamos um período difícil, com sofrimentos e perdas, mas estamos de cabeça erguida e olhando para a frente, acreditando na força de Deus”, disse o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Pe. João Paulo Santos.

De acordo com a organização da festa, o tema deste ano foi tirado do livro do Apocalipse de São João e reformulado numa prece: “Pai Eterno, fazei novas todas as coisas”. A Romaria de Trindade é realizada com a união do trabalho do Santuário, da administração pública de Trindade e de Goiás e do setor privado.

A peregrinação de pouco mais de 18 quilômetros entre Goiânia e Trindade integra a cultura popular goiana e mobiliza milhões de fiéis que participam da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno. O governador Ronaldo Caiado caminhou pela Rodovia dos Romeiros, na GO-060, de Goiânia a Trindade na noite de quarta-feira, 22. Ele percorreu o trajeto durante a Caminhada da Fé com 200 integrantes na comitiva.

“Estou cada vez mais convicto de que a proteção divina é fundamental para governar”, declarou Caiado. Devoto, lembrou que alcançou resultados e superou dificuldades ao longo do mandato sempre apoiado na fé. “Peço ao Divino Pai Eterno que me guie para continuar cada vez governando melhor para o nosso povo”, destaca o governador.

Cuidados com a Covid

Os organizadores da festa reforçam que foram realizados treinamentos e orientações aos colaboradores que estarão trabalhando na festa para evitar proliferação da Covid-19.

“Todos os processos realizados foram desempenhados com o objetivo de garantir o bem-estar, a segurança e a qualidade de atendimento, tanto para os colaboradores quanto para os devotos e devotas que lotarão a cidade de Trindade, entre os dias 24 de junho e 3 de julho”.

Parque e Monumento aos Romeiros

Foi inaugurado na nesta sexta-feira, 24, em Trindade, o Parque Municipal dos Romeiros e o Monumento aos Romeiros, no quilômetro 10,5 da GO-060, o caminho da fé na Romaria do Divino Pai Eterno. Eles foram inaugurados ao lado do espaço cedido para a instalação do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) a partir deste ano.

O prefeito de Trindade, Marden Junior, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, participaram da inauguração, na presença de vários secretários estaduais, deputados e vereadores, autoridades municipais e religiosos.

Também foi o início do atendimento aos romeiros prestado pelas equipes da OVG com o começo das celebrações.