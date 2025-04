O Sindicato dos Bares e Restaurantes de Goiânia (Sindibares), em parceria com a Prefeitura, realiza nesta terça-feira (8/4) um seminário voltado aos empresários do setor de alimentação e entretenimento da capital. O evento, que acontece a partir das 14h na sede da Fecomércio, no Setor Marista, tem como objetivo orientar donos de bares, restaurantes e seus representantes sobre as exigências legais para o funcionamento regular dos estabelecimentos.

A iniciativa surge em meio ao aumento das fiscalizações e recentes interdições de estabelecimentos na cidade. O presidente do Sindibares, Newton Pereira, ressalta a importância do seminário para evitar surpresas desagradáveis aos empresários. “A proposta é garantir que todos tenham conhecimento das leis, saibam como aplicá-las e como manter seus negócios dentro da legalidade”, afirma. Segundo ele, o evento foi acordado com a prefeitura após reuniões motivadas pelas últimas ações de fiscalização.

Durante o seminário, especialistas e representantes de órgãos municipais abordarão temas como licenciamento, alvarás de funcionamento, Código de Posturas – com destaque para o uso de calçadas e parklets –, normas sanitárias, segurança e demais regulamentações que impactam o setor.

O secretário municipal de Eficiência, Fernando Peternella, destaca que o evento busca reforçar o diálogo com o setor, ao mesmo tempo em que promove a legalidade. “Sabemos da importância dos bares e restaurantes para a economia local, mas é fundamental que todas as regras sejam cumpridas para garantir a segurança dos frequentadores”, disse.

O seminário também oferecerá um diferencial importante: atendimento personalizado. Empresários que informarem no ato da inscrição o número de processos em andamento na Prefeitura receberão, no dia do evento, informações detalhadas sobre o andamento e orientações para regularização.

As inscrições são gratuitas e voltadas a proprietários, contadores e advogados que atuam na área. Para participar, é necessário enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (62) 99379-9907. Após o contato, o interessado receberá um formulário para preenchimento com os dados do estabelecimento e, se for o caso, o número do processo administrativo.