Uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou, sozinha, o prêmio de R$ 104.876.676,04. Na mesma lotérica, localizada no Setor Campinas, também saiu o prêmio de quase R$ 530 mil. As dezenas sorteadas foram: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59.

Além disso, outras quatro apostas feitas no mesmo local e acertaram quatro números, ganhando valores que vão de R$ 985,63 a R$ 14.784,45.