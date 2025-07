Uma aposta simples feita na cidade de Itumbiara, no sul de Goiás, faturou R$ 96.688,72 após acertar cinco dos seis números do concurso 2887 da Mega-Sena. O bilhete premiado foi registrado fisicamente na Lotérica Ponto Fácil e faz parte das 39 apostas em todo o país que acertaram cinco dezenas no sorteio realizado no último sábado (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 29 – 30 – 50 – 53 – 57. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 46 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (15). Além dos vencedores da quina, a Caixa Econômica Federal informou que 3.189 apostas acertaram quatro números e cada uma receberá R$ 1.689,22.

Recentemente, outro goiano teve ainda mais sorte: uma aposta feita em Goiânia levou sozinha o prêmio principal de mais de R$ 50 milhões no concurso 2882, realizado em 1º de julho. O sortudo fez uma aposta simples de R$ 5 na Loterias Nova Vila, na capital. As dezenas sorteadas na ocasião foram: 11 – 15 – 19 – 23 – 49 – 51.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília). A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita em casas lotéricas ou pelo site e aplicativo da Caixa. O apostador também pode escolher a Surpresinha, quando os números são escolhidos automaticamente, ou a Teimosinha, que repete a mesma combinação por até oito concursos consecutivos.

Segundo a Caixa, prêmios acima de R$ 2 mil só podem ser retirados em agências do banco, com apresentação de documentos e o bilhete premiado. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em no mínimo dois dias úteis. Premiações menores podem ser resgatadas em qualquer lotérica credenciada.

Com o prêmio principal acumulado, cresce a expectativa para o próximo sorteio — e, com ela, o sonho de mais um goiano em mudar de vida com uma simples aposta.