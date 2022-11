Aprovado PL que muda nome da Avenida Castelo Branco

O Plenário da Câmara de Goiânia aprovou, em votação definitiva, na Sessão Ordinária desta quinta-feira, 17, o projeto de lei (PL 00301/2022) que altera o nome da Avenida Castelo Branco para Agrovia Iris Rezende Machado, por 16 votos favoráveis e oito contrários. Autor da matéria, o vereador Clécio Alves (Republicanos) informou que enviaria imediatamente o autógrafo de lei para sanção do Executivo.

“Para mim, é motivo de muita alegria ter este projeto aprovado, em nome do Poder Legislativo. Vou levar o autógrafo de lei ao prefeito Romário Policarpo para que faça o trâmite em caráter de urgência e para que seja o quanto antes sancionado”, declarou Clécio, que ocupa interinamente a presidência da Câmara.

Debate

Antes da votação, vereadores contrários à proposta, como Pedro Azulão Jr. (PSB), Sargento Novandir (Avante) e Cabo Senna (Patriota) ocuparam a Tribuna para defender a rejeição da matéria. Segundo eles, a alteração do nome da via pública gera prejuízo para comerciantes da região. Também afirmaram que empresários em atividade no local são contrários à mudança de denominação e que Iris já tem recebido homenagens em quantidade e qualidade suficientes. Para Lucas Kitão (PSD), o projeto deverá ser questionado na Justiça.

Por outro lado, o autor da matéria justificou que a sugestão para mudança de nome foi inspirada no trabalho e no papel político desempenhado por Iris – como vereador, senador, ministro da Agricultura e da Justiça do Brasil, governador de Goiás por duas vezes e prefeito da capital por três mandatos. Ainda segundo Clécio Alves, “é inaceitável deixar que o nome de um ditador faça parte da história de Goiânia”, em referência ao ex-presidente Castelo Branco.

Quanto ao argumento de que a medida prejudicará empresários da região, Clécio argumentou que “eles terão 20 anos para fazer adequação ao novo nome da avenida”.

Votantes

Votos favoráveis ao projeto: Aava Santiago (PSDB), Anderson Sales – Bokão (PRTB), Anselmo Pereira (MDB), Geverson Abel (Avante), Igor Franco (PRTB), Izídio Alves (MDB), Juarez Lopes (PDT), Kleybe Morais (MDB), Leo José (Republicanos), Mauro Rubem (PT), Paulo Henrique (PTC), Paulo Magalhães (União Brasil), Pastor Wilson (Brasil 35), Sandes Jr. (PP), Thialu Guiotti (Avante) e Welton Lemos (Podemos).

Votos contrários: Cabo Senna (Patriota), Gabriela Rodart (PTB), Léia Klebia (PSC), Lucas Kitão (PSD), Luciula do Recanto (PSD), Pedro Azulão Jr. (PSB), Raphael da Saúde (DC) e Sargento Novandir (Avante).