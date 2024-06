Arraiá no Mercado Central abre programação do Centraliza na sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), promove o Arraiá dos Mercados, nos principais mercados municipais da cidade. A terceira edição será realizada na sexta-feira (28/6) no estacionamento do Mercado Central, na Rua 3, nº 322, Centro, das 11h às 18h. As edições anteriores ocorreram nos mercados da Vila Nova e Pedro Ludovico.

Devido à localização na região do Centro de Goiânia, a atividade fará parte da 4ª edição do Programa Centraliza, que tem o objetivo de revitalizar e movimentar a Região Central. No domingo, mais ações ocorrem no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 3, dentre elas a Corrida do Empreendedor e uma feira especial organizada pela Sedec.

O Arraiá dos Mercados terá comidas e bebidas típicas, apresentações culturais, grupos de quadrilha e outras atrações musicais. A abertura oficial será às 13h30, em seguida serão realizadas as apresentações de grupos juninos e apresentação do cantor Tarzan do Forró com um festeiro que vai até as 18h.

O evento contará com barracas de pastel, tapioca, espetinhos, derivados do milho como pamonha, curau, canjica, cachorro quente, caldos, crepe, batata frita e doces como maçã do amor, pipoca e sorvete. Além disso, o evento terá brinquedos e atrações para as crianças.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Thales Queiroz, o objetivo é atrair as pessoas para momentos de descontração e lazer nos mercados. “São três mercados importantes na nossa cidade e que vão receber o Arraiá com muitas atividades e opções de lazer e entretenimento para toda a família. Um momento de valorizar estes locais e as regiões onde eles estão localizados”, destaca.

Programação

11h – Início com som ambiente e comidas típicas

13h30 – Abertura Oficial

14h – Apresentação de Grupos de quadrilha

15h – Show ao vivo com Tarzan do Forró

18h- Encerramento

Revitalização

Os mercados devem passar por reformas e adequações com mudanças nas fachadas, pintura, reparos na rede elétrica e hidráulica, além da reforma do telhado. O prazo para conclusão das obras será de um ano e o custo total incluindo os outros mercados é estimado em R$2,5 milhões. Serão revitalizados todos os mercados administrados pela Prefeitura de Goiânia incluindo o Pedro Ludovico, Popular da 74, Campinas, Centro-Oeste, Centro Popular e Central.

Serviço

Assunto: Arraiá dos Mercados e 4 ª Edição do Centraliza

Local: Mercado Central – Rua 3, n° 322, Setor Central

Data: 28 de junho (Sexta-feira)

Horário: 10h às 18h