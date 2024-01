Artesanato produzido por custodiadas de Serranópolis é exposto nos EUA

Artesanato produzido por custodiadas da Unidade Prisional Regional Feminina de Serranópolis, na região Sudoeste do Estado, está exposto durante a Assembleia Internacional do Rotary Club, em Orlando (Flórida), Estados Unidos, que acontece de 7 a 11 de janeiro. O encontro reúne representantes de 222 países e aproximadamente 1,2 mil participantes.

Os artigos podem ser vistos durante o evento Casa da Amizade – paralelo à assembleia. São bonecos de amigurumis (técnica de artesanato japonesa que utiliza tricô ou malha) e cabaças com imagens religiosas. Do Brasil, 31 governadores participaram da assembleia. Ao final da mostra, os representantes dos países trocam os produtos entre si.

“Cada país organiza sua exposição. Do Brasil, procuramos levar projetos humanitários e que gerem desenvolvimento econômico sustentável. E o projeto de Serranópolis chamou muito a nossa atenção pelo trabalho de recuperação das reeducandas. Além de remir a pena, as presas aprendem uma profissão e conseguem gerar renda”, explica a secretária do Rotary Jataí, Eliana Melo Machado Moraes.

Os artesanatos são confeccionados por 41 custodiadas da UPRF de Serranópolis, integrantes do projeto “Elas Existem”. Elas também fabricam fraldas e outros tipos de artigos na linha do barbante, como tapetes e caminhos de mesa. As fraldas, cuja produção é de 3,5 mil peças por mês, são doadas para hospitais, creches e lar de idosos da cidade e região.

Os demais artigos também são doados, mas uma parte é vendida por meio do Conselho da Comunidade durante exposições. O dinheiro arrecadado é revertido para aquisição de kits de higiene para as custodiadas.