As batalhas de Marussa

A deputada federal Marussa Boldrin tem enfrentado batalhas de gente grande desde que entrou para a política, em 2016. Semana passada, foi anunciado seu apoio ao candidato apoiado pelo prefeito Paulo do Vale (UB), o médico Wellington Carrijo (MDB), finalizando uma disputa em que Marussa por diversas vezes foi “atropelada”, para usar um termo que ela mesmo utilizou em entrevista concedida à Tribuna do Planalto em dezembro do ano passado. (https://encr.pw/wwp0x)

Histórica opositora de Paulo do Vale, Marussa tendia a apoiar a candidatura de Lissauer Vieira (PL), tendência que a levou a perder o comando do MDB em Rio Verde, em janeiro agora, e a ser informada de sua destituição pelas redes sociais. O filho do prefeito, deputado estadual Lucas do Vale, assumiu a presidência da comissão provisória do MDB em Rio Verde. À época, especulou-se que Marussa chegou a cogitar trocar o MDB pelo PL.

Na mesma entrevista citada acima, Marussa fala sobre o fato de ser uma mulher transitando em meios predominantemente masculinos, a política e o agronegócio. “Eu nunca me vitimizei, mesmo eles querendo me desconstruir severamente e eles tentam fazer isso.” Além de mulher, Marussa é jovem, tem 33 anos.

Eleita deputada federal com apoio do José Mário Schreiner, presidente da Faeg, Marussa está inserida em uma batalha que supera os limites de Rio Verde e se estende além da eleição de 2024 e tem como oponentes raposas da política goiana. O apoio a Carrijo foi definido em uma reunião realizada no gabinete do vice-governador Daniel Vilela, em Goiânia, e certamente prevaleceram os interesses do prefeito Paulo do Vale – seu filho assumiu o comando do MDB e Daniel assegurou o apoio de Marussa e José Mário a seu candidato.

Essa batalha Marussa não venceu.