Atende Fácil começa a funcionar no Shopping Estação Goiânia

A unidade do programa Atende Fácil da prefeitura de Goiânia, que antes ficava na antiga Estação Ferroviária, estará funcionando no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, a partir desta quarta-feira (26). A inauguração do espaço está programada para às 14h30.

Representando mais uma importante facilidade para os frequentadores do shopping, a agência do Atende Fácil irá oferecer uma gama de serviços gerenciados pela prefeitura como parcelamento de tributos e débitos ao município, emissão de guias de recolhimento, cadastro habitacional solução de demandas relacionadas ao IPTU, ITU, ISS e ITBI e formalização do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), entre outros serviços jurídicos. “Além disso, contaremos ainda com o serviço de atendimento e cadastro aos feirantes, uma demanda latente aqui na Região da 44”, informa a coordenadora da unidade, Jordana Cristina da Silva.

A unidade estará aberta ao público de segunda a sexta, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08 às 12h. Para receber atendimento, basta realizar agendamento prévio através do site https://agendamento.goiania.go.gov.br/agendamento/#/home. Entre janeiro e abril de 2024, as cinco unidades da rede de atendimento Atende Fácil de Goiânia, coordenadas pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizaram mais de 300 mil atendimentos. Quase metade dos 730 mil atendimentos registrados até novembro do ano passado. Os dados são da Semad.

Segundo o coordenador de marketing do Shopping Estação Goiânia, Rayam Saraiva, a implantação da unidade do Atende Fácil chega para facilitar ainda mais a rotina dos goianienses. “A nossa expectativa é de que essa agência beneficie um número significativo de pessoas, pois, além de estar numa localização estratégica, com grande fluxo de pessoas, estamos perto da Região da 44 e ao lado de um terminal de ônibus. Além disso, ela funcionará dentro de um shopping, o que garantirá muito mais conforto e segurança aos contribuintes que usarem o Atende Fácil”, aponta o gestor.