Avião que caiu no Amazonas tinha tripulantes de Goiás

Dentre os mortos registrados na queda do avião de pequeno porte no Amazonas, neste sábado (16), 12 eram turistas brasileiros que estavam a caminho para pescar no Rio Negro e, destes, pelo menos três seriam de Goiás. Apesar da empresa de táxi aéreo divulgar a lista de passageiros que estavam a bordo, a Segurança Pública do Amazonas afirmou que só poderá confirmar os nomes das vítimas após o IML realizar a perícia nos corpos.

Os corpos foram levados para um ginásio da cidade e estão “devidamente acondicionados”, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Um avião da FAB seguirá para Barcelos para a realização da perícia neste domingo (17).

O avião é um Embraer EMB-110 “Bandeirante” , com capacidade de até 18 passageiros, da empresa ManausAerotáxi. Ele foi fretado pelo grupo de turistas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era “regular”.

Ainda não se sabe quais foram as causas da queda do avião. O mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente. Segundo a Defesa Civil, chovia forte no momento da queda. No mesmo dia, duas aeronaves que iriam pousar na pista de Barcelos cancelaram a aterrissagem por questões de segurança.