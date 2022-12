Batata tem variação de 138% no preço em dezembro

Depois do tomate liderar a variação de preços da cesta básica no mês de novembro, agora foi a vez da batata, que encabeçou a lista dos itens que sofreram maior diferença. Neste mês, a variação do legume foi de 138%, com valores entre R$ 3,99 e R$ 9,49, contra 10% no mês passado. Um aumento considerável e que deve ser levado em consideração na hora das compras do final de ano.

A banana ocupou o segundo lugar, com variação de 72% e valor entre R$ 4,99 e R$ 8,59. Já em terceira posição, o item com maior oscilação de preço foi a dúzia de ovos brancos, com valores entre R$ 6,99 e R$ 10,99. O levantamento foi realizado pelo Procon Anápolis entre os dias 5 a 7 de dezembro, no qual foram pesquisados 23 produtos, em seis estabelecimentos comerciais da cidade.

Além dos itens presentes na cesta, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O sabão em pó (800g) teve variação de 146%, com valores entre R$ 4,99 e R$ 12,29, seguido pelo sabão em barra (pacote de 900g), com diferença de 83% e preço oscilando entre R$ 8,49 e R$ 15,54.

Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.