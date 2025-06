Bela Vista celebra 129 anos com conquistas

Bela Vista comemora seus 129 anos em um momento de grande transformação. Nos últimos meses, a cidade tem passado por mudanças significativas em diversas áreas, com ações que já estão trazendo benefícios diretos à população.

Logo nos primeiros meses da atual gestão, melhorias visíveis começaram a ser realizadas em todos os setores. Destaques importantes incluem a revitalização do Lago Municipal, a reforma da Escola Geraldo Prego I e a reestruturação da Biblioteca Municipal.

A saúde também avançou com a ampliação do atendimento: agora, a população conta com exames laboratoriais realizados no período noturno e aos finais de semana. Todos os profissionais de saúde credenciados estão sendo valorizados, assim como os professores, que passaram a receber o piso salarial nacional. Além disso, todos os CMEIs passaram a oferecer atendimento em tempo integral.

Outro marco importante foi a implantação da 1ª Regional Administrativa no Distrito de Roselândia. Essas regionais terão infraestrutura com caminhões, pás carregadeiras, patrols, atendimento médico, entrega de medicamentos e serviço odontológico — uma descentralização da Prefeitura que visa atender melhor os cidadãos.

Também foi criado o NAI (Núcleo de Apoio à Inclusão), um espaço dedicado ao suporte e inclusão de pessoas com deficiência, além de crianças e jovens atípicos. A cidade agora conta com um Centro de Abrigo e Castração de Animais, reforçando o cuidado com os animais.

No combate à violência contra a mulher, a Prefeitura, em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, apoia a instalação do Grupo Reflexivo — um projeto de reeducação voltado para homens autores de violência doméstica.

Pensando no futuro econômico do município, está sendo estruturado um Polo Industrial. Os recursos da venda do antigo hospital serão utilizados para aquisição do terreno onde será instalado o novo polo, que promete impulsionar o desenvolvimento e gerar novos empregos.

Programação de Aniversário – 129 Anos de Bela Vista

MARCHA PARA JESUS

4 de junho (quarta-feira)

A partir das 17h

Saída: CEPI | Chegada: Pecuária Municipal

Uma noite de fé, união e adoração, com shows de Casa do Oleiro, Samuel Messias e Jefferson & Suelen.

DESFILE CÍVICO – 129 Anos de História

5 de junho (quinta-feira)

A partir das 7h30

Avenida Senador Pedro Ludovico Teixeira (Centro)

Homenagem à cidade com a participação de escolas, instituições e forças de segurança.

Exposição Agropecuária – Entrada gratuita

Parque de Exposições

4 a 8 de junho

Shows:

4/6: Casa do Oleiro, Samuel Messias e Jefferson & Suelen

5/6: César Menotti & Fabiano

6/6: Rick & Renner

7/6: Bruno & Denner

