Bia de Lima chama manifestantes de ‘lambe-bota dos EUA’

A deputada Bia de Lima (PT) usou a tribuna do Parlamento, na tarde desta terça-feira, 9, para comentar os atos que marcaram o último domingo, 7 de setembro, data da Independência do Brasil.

Durante seu discurso, a petista considerou “uma vergonha” a postura de tantos brasileiros ao ocuparem as ruas, na ocasião, empunhando a bandeira dos Estados Unidos. “A máscara caiu”, introduziu, antes de reiterar que. enquanto muitos fazem isso, os EUA seguem “taxando os produtos brasileiros e prejudicando frontalmente o agronegócio”.

A petista acrescentou: “Que absurdo essa posição de lambe-botas. É uma vergonha terrível, mas aqui estamos para dizer que a nossa soberania não está à venda”. Segundo ela, na contramão daquilo que muitos esperavam, a balança comercial e as exportações brasileiras seguem crescendo, apesar da taxação promovida pelo presidente americano, Donald Trump.

A parlamentar ainda citou os pontos positivos sobre a soberania brasileira, como a saída de 2 milhões de pessoas deixaram o Bolsa Familia, pois melhoraram suas condições econômicas.