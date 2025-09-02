Bolsa Família de setembro começa a ser pago no dia 17; veja calendário

search
Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/09/2025 - 17:42

Bolsa Família de setembro começa a ser pago no dia 17

O governo federal inicia os pagamentos de setembro do Bolsa Família 2025 no dia 17. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. (veja abaixo o calendário completo)

O dinheiro vai ser disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é o mês de dezembro, quando os pagamentos são antecipados.

Confira o calendário do Bolsa Família para setembro de 2025:

  • Final do NIS: 1 – pagamento em 17/9
  • Final do NIS: 2 – pagamento em 18/9
  • Final do NIS: 3 – pagamento em 19/9
  • Final do NIS: 4 – pagamento em 22/9
  • Final do NIS: 5 – pagamento em 23/9
  • Final do NIS: 6 – pagamento em 24/9
  • Final do NIS: 7 – pagamento em 25/9
  • Final do NIS: 8 – pagamento em 26/9
  • Final do NIS: 9 – pagamento em 29/9
  • Final do NIS: 0 – pagamento em 30/9

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

  • Outubro: de 20/10 a 31/10;
  • Novembro: de 14/11 a 28/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Quem pode receber o Bolsa Família?
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

  • manter crianças e adolescentes na escola;
  • fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);
  • manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Onde se cadastrar?
Os beneficiários precisam se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais — e aguardar uma análise de enquadramento.

Estar no Cadastro Único não significa a entrada automática nos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas. Mas o cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?
Os beneficiários recebem e podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa TEM e internet banking. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal — que é responsável pelo pagamento do Bolsa Família — para realizar o saque.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Além disso, há a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Pesquisa