O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (1º), mas permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sem previsão de alta. Segundo boletim médico divulgado pela equipe que o acompanha, seu quadro é considerado estável, sem febre ou dores, e ele se adapta bem à dieta líquida, etapa importante na recuperação pós-cirúrgica.

Bolsonaro foi hospitalizado no último sábado (27) devido a uma obstrução intestinal, complicação relacionada às sequelas do atentado que sofreu em 2018. Ele passou por uma nova cirurgia para desobstrução e, desde então, segue em observação. Apesar da melhora, os médicos afirmam que ainda é necessário aguardar a evolução do quadro antes de definir quando ele poderá receber alta.

De acordo com o G1, o ex-presidente já consegue se alimentar com dieta líquida e apresenta boa resposta aos cuidados médicos. O Hospital Vila Nova Star informou que ele está “consciente, orientado e em acompanhamento multidisciplinar”. Já a CNN Brasil destacou que, embora estável, Bolsonaro ainda não tem previsão para deixar o hospital, pois sua recuperação exige monitoramento constante.

O boletim médico mais recente, citado pela CartaCapital, afirma que ele não apresenta sinais de infecção ou complicações graves, mas segue com restrições alimentares e sob avaliação diária. A equipe médica também ressaltou que, apesar da saída da UTI, ele continuará com acompanhamento rigoroso até que seu trânsito intestinal normalize por completo.

Bolsonaro foi esfaqueado durante um evento em Juiz de Fora (MG), em 2018, e desde então enfrenta complicações ocasionais devido às lesões internas. Esta é sua sétima internação desde o atentado. Ainda não há informações sobre quando ele poderá retomar suas atividades públicas.

