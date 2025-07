Bolsonaro é alvo de nova operação da PF e usará tornozeleira eletrônica por ordem do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ser alvo de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão, cumprida nesta sexta-feira (18) pela Polícia Federal (PF), inclui o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e restrições à sua comunicação com aliados, diplomatas e ao uso de redes sociais.

Agentes da PF estiveram no início da manhã na casa de Bolsonaro, em Brasília, e também em endereços ligados ao Partido Liberal, legenda pela qual ele disputou a presidência em 2022. As ações fazem parte de um inquérito em andamento no Supremo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com fontes ligadas à investigação, Bolsonaro não poderá manter contato com outros investigados no mesmo processo, nem com representantes de embaixadas ou diplomatas estrangeiros. Também foi estabelecido que o ex-presidente deve cumprir recolhimento domiciliar entre 19h e 7h.

Decisão do Supremo busca impedir articulações

As restrições têm como objetivo conter possíveis articulações políticas e o uso de redes sociais para influenciar ou descredibilizar investigações em curso. Desde que deixou o cargo, Bolsonaro é investigado em diferentes frentes no STF, incluindo suspeitas de envolvimento em ações antidemocráticas e tentativa de interferência em órgãos do Estado.

A defesa do ex-presidente confirmou o cumprimento dos mandados e informou que ainda analisa os autos para decidir quais medidas jurídicas adotará.

A operação repercutiu rapidamente em Brasília. Aliados classificaram a decisão como excessiva e política, enquanto parlamentares da base governista afirmaram que as medidas refletem a gravidade das acusações.

No cenário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou carta criticando o processo judicial contra Bolsonaro e pedindo o arquivamento imediato das ações. A carta gerou resposta do presidente Lula, que considerou a atitude de Trump como uma “chantagem inaceitável”.

