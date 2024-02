Bombeiro consegue transferência de faculdade particular de medicina para universidade federal

Um soldado do Corpo de Bombeiros de Goiás, matriculado no curso de medicina em uma instituição privada em Aparecida de Goiânia, obteve na Justiça o direito de ser transferido para a Universidade Federal de Jataí (UFJ) em razão da mudança de seu local de trabalho por interesse da Administração Pública.

O servidor estadual, lotado no 2º BBM de Goiânia, iniciou o curso superior de medicina na Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus de Aparecida de Goiânia. No início deste mês, uma portaria do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás determinou a transferência do soldado para o 13º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Jataí.

Por não existir uma instituição de ensino equivalente à de origem no novo município de residência, isto é, devido à inexistência de uma faculdade particular com curso de medicina em Jataí, o estudante, que já cursa o 5º período, decidiu recorrer à Justiça para evitar a descontinuidade de sua graduação.

De acordo com o advogado Henrique Rodrigues, do escritório Rodrigues & Aquino, responsável por representar o estudante judicialmente, foi ajuizado um mandado de segurança com pedido de liminar para resguardar a garantia constitucional de acesso à educação.

“A cidade para a qual ele foi transferido – Jataí – fica a mais de 300 km de distância da instituição de origem. Isso inviabilizaria a continuidade regular das suas atividades acadêmicas presenciais em Aparecida de Goiânia”, explicou o advogado.

Prejuízo inestimável

Na decisão, o juiz federal Rafael Branquinho entendeu que a UFJ não pode negar a matrícula provisória do estudante.

“Considerando que o impetrante foi transferido para Jataí/GO, de ofício, por interesse do serviço, bem como, diante da inexistência do curso de medicina em instituição de ensino superior particular aqui nesta localidade, em sede de uma análise sumária, reputo evidenciada a probabilidade do direito invocado.”

“(…) A parte poderá sofrer prejuízo inestimável na sua formação acadêmica, sobretudo em relação à continuidade de seus estudos e, dessa forma, terminar por privar o direito do impetrante à educação”, concluiu.

Assim, o magistrado concedeu a medida liminar para que seja realizada a transferência provisória da matrícula do estudante da faculdade particular UniRV para a Universidade Federal de Jataí. Cabe recurso da decisão.