Bombeiro resgata piloto de parapente durante folga no Rio Araguaia

Um militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que estava de folga, realizou o resgate de um piloto de parapente que sofreu uma queda às margens do Rio Araguaia no fim da tarde deste sábado, 28. O acidente ocorreu quando o bombeiro, que navegava pela região, avistou três parapentes sobrevoando o rio. Um deles começou a perder altitude e caiu em uma área de mata fechada após colidir com árvores ao tentar alcançar terra firme.

Diante da situação de emergência, o militar agiu rapidamente, solicitou apoio ao 1º Pelotão Bombeiro Militar de Aruanã, conduziu sua embarcação até a margem e adentrou na vegetação densa em busca do piloto de parapente. Após alguns minutos de deslocamento, conseguiu localizar a vítima, que estava consciente, orientada e com escoriações leves no rosto. O bombeiro prestou os primeiros atendimentos e, com segurança, retirou o motor da aeronave — que ainda apresentava alta temperatura e presença de combustível — eliminando o risco de incêndio no local.

A atuação rápida e técnica do bombeiro foi fundamental para garantir a segurança da vítima até a chegada do apoio da guarnição, demonstrando o compromisso e a prontidão dos profissionais do CBMGO, mesmo fora do horário de serviço.

