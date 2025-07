Bombeiros atuam em choque entre canoas no Rio Araguaia, em Aruanã

Na manhã desta terça-feira (15), uma ocorrência de abalroamento entre duas canoas no Rio Araguaia mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás nas proximidades do Porto Principal de Aruanã. Uma das embarcações transportava apenas o piloto, enquanto a outra levava cinco tripulantes, além do condutor. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros atuaram com agilidade utilizando uma embarcação tipo Jetboat para realizar o transporte seguro das vítimas até o porto. Uma das embarcações envolvidas foi rebocada até a margem pelos militares. A operação foi coordenada a partir do Posto Operacional de Aruanã, o maior entre os nove que compõem a estrutura da Operação Férias Turista Seguro 2025.

A rápida resposta dos bombeiros reafirma o compromisso da corporação com a segurança de turistas e ribeirinhos durante a alta temporada no Rio Araguaia.

Ultraleve

Na manhã de domingo, os bombeiros atenderam a uma queda de aeronave (ultraleve tipo anfíbio) próximo ao posto operacional dos Bombeiros em São José dos Baandeirantes, no Rio Araguaia.

Segundo o piloto, único ocupante da aeronave, um dos trens de pouso (lado direito) estava com acúmulo de água e, ao tentar fazer um voo a baixa altitude com a aeronave, em direção ao acampamento que está ocupando, o ultraleve pendeu para o lado direito e caiu no rio.

O piloto estava utilizando colete inflável para emergências do tipo e não sofre nenhuma lesão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, com a utilização de bote, moto aquática e canoa com motor de popa, mobilizou uma força tarefa com 10 militares para rebocar a aeronave até a margem. O ultraleve ficou aos cuidados do proprietário.

