Bombeiros em Goiânia combatem incêndio em depósito, no Setor Campinas

As equipes estão em fase de rescaldo. Não houve vítimas


Por Redação Tribuna do Planalto em 23/08/2025 - 11:39

incêndio Campinas
Bombeiros combatem incêndio no Setor Campinas, em Goiânia (Imagens: CBMGO)

Na manhã deste sábado, por volta das 6h32, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio na Rua Senador Jaime, esquina com a Rua Ademar Ferrugem, no Setor Campinas, em Goiânia.

No local, incêndio de grandes proporções em um depósito de produtos chineses. As chamas atingiram o telhado e forro de PVC de um galpão desocupado, além da cobertura da edificação de uma torneadora.

Para o combate, foi necessário acessar uma oficina mecânica vizinha, no Setor Campinas, onde foi realizada uma abertura a fim de alcançar o foco do incêndio.

Nove viaturas foram empenhados no combate.

As equipes estão em fase de rescaldo.

Não houve vítimas.

Pesquisa