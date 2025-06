Bombeiros resgatam filhote de cachorro em Aparecida

Os bombeiros de Aparecida de Goiânia realizaram um resgate de um filhote de cadela que ficou preso em uma tubulação de esgoto. O animal, que fugiu de um abrigo improvisado, percorreu cerca de 10 metros dentro do cano de 100 milímetros.

Para alcançar o filhote, foi preciso a autorização de um morador para quebrar o piso de cerâmica e concreto da residência. No local onde o choro do animal era audível, os bombeiros romperam o cano, resgatando o filhote sem ferimentos. Ele foi entregue aos cuidados do solicitante e dos vizinhos.”

