Bosque dos Buritis passa a fechar às 22h a partir desta sexta-feira (26/9)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), dará início ao fechamento diário do Bosque dos Buritis às 22h, a partir desta sexta-feira (26/9). A medida visa garantir a segurança dos frequentadores e a proteção ambiental. As duas pastas vinham realizando estudos para viabilizar as ações necessárias para a implementação da medida. O parque passa a ser fechado no período noturno, após as 22h, e aberto a partir das 6h do dia seguinte.

Além das rondas nas áreas internas e externas do Bosque, a GCM continuará a realizar a operação “GCM Presente”, voltada para a inibição e a coibição de ações ilícitas no interior do parque. As equipes atuam de forma preventiva, com foco na preservação do espaço público e no ordenamento do uso do local.

De acordo com o presidente-comandante da GCM, Gustavo Toledo, o fechamento após as 22h busca reduzir a incidência de ocorrências no período noturno, além de facilitar o monitoramento da área pela Guarda Ambiental. “Durante o dia, o patrulhamento permanece ativo, com orientação aos visitantes sobre horários e regras de uso do parque. As ações integram o conjunto de medidas contínuas de prevenção e cuidado com um dos principais espaços verdes de Goiânia”, explica.

Orientações para os frequentadores do Bosque:

– Respeitar o horário de fechamento: após as 22h, o acesso ao parque é restrito.

– Colaborar com as equipes da GCM e da Amma, seguindo as orientações de segurança e preservação ambiental.

– Em caso de situações suspeitas ou necessidade de apoio, acionar o número emergencial 153.

