Bosque dos Buritis recebe atividades da Expedição Rio Meia Ponte

Nesta quinta-feira, 5, o Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, será o palco de celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente em Goiânia. As atividades fazem parte da Expedição Científica do Rio Meia Ponte, projeto idealizado e coordenado pela vereadora Kátia (PT), em parceria com universidades, órgãos públicos, entidades ambientais e sociedade civil organizada.

Durante todo o dia, das 8h às 17h30, a população poderá participar de oficinas, exposições, jogos educativos, experimentos científicos, distribuição de mudas nativas (medicinais e do Cerrado) e apresentações culturais, voltadas à conscientização ambiental e à proteção dos recursos hídricos da capital. A ação acontece na Tenda de Educação Ambiental, montada dentro do parque, e é voltada para estudantes, usuários do parque, especialistas e convidados.

“É um momento de união em prol da vida. A Expedição é um grande esforço coletivo pela recuperação do Rio Meia Ponte. E nada mais simbólico do que realizarmos essas ações no Bosque dos Buritis, que é um patrimônio ecológico da nossa cidade e também faz parte da bacia do Meia Ponte”, afirma a vereadora Kátia.

Maior e mais antigo parque urbano da cidade, o Bosque dos Buritis é um dos símbolos de Goiânia. Projetado no plano original da capital para ser uma área verde de respiro no meio da urbanização crescente, o parque ocupa 141.500 metros quadrados cercados por árvores, lagos e áreas sombreadas. Possui três lagoas artificiais abastecidas pelo Córrego dos Buritis, que nasce na própria região e, ao desaguar no Córrego Capim Puba, contribui com a bacia do Rio Meia Ponte — o que reforça sua importância ecológica.

Meia Ponte

As atividades do dia 5 de junho têm como pano de fundo essa relação direta entre a preservação dos parques urbanos e a saúde dos rios de Goiânia. O Córrego dos Buritis, cujas nascentes estão localizadas nos setores Marista, Oeste e dentro do próprio Bosque, é parte essencial do ciclo das águas que deságua no Meia Ponte.

“Preservar as nascentes, os lagos e a vegetação do Bosque é também garantir vida ao Rio Meia Ponte. Por isso a Expedição também atua dentro da cidade, onde o ciclo da água começa”, explica Kátia.

A programação completa envolve mais de 30 atividades simultâneas, com participação da UFG, UEG, IFG, PUC Goiás, Amma, Saneago, Inmet, CPRM e outras instituições. Estudantes da rede municipal e particular também estarão presentes, com transporte organizado pela equipe do mandato.

A Expedição Científica do Rio Meia Ponte já é reconhecida como referência nacional e internacional em educação e ganhou destaque nas duas últimas edições da COP, a conferência do clima da ONU. Desde a primeira edição, em 2023, a Expedição já resultou na remoção de mais de 253 toneladas de resíduos do Rio Meia Ponte. Além disso, foram identificados diversos pontos de degradação, como assoreamentos, erosões e descarte irregular de resíduos. A iniciativa busca não apenas a recuperação ambiental, mas também a mudança de percepção da população sobre o rio, promovendo ações educativas e de conscientização.

