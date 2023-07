Briga em bar quase termina em morte no Setor Goiânia Viva

Uma briga em um bar do Setor Goiânia Viva, na capital, quase terminou em morte, no último domingo (02). De acordo com a Polícia Militar, a briga começou após um dos suspeitos se irritar com outro cliente que estaria filmando o local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um homem atira durante a pancadaria. Dois homens foram levados à delegacia após o fato, mas apenas um, que é o autor dos disparos, ficou preso por tentativa de homicídio.